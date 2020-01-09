Астрахань, , 18:02 — REGNUM В Астрахани из органов правопорядка уволили полицейского, который обругал и толкнул незнакомую девушку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На мужчину 8 января пожаловалась астраханка. Она рассказала, что в одном из местных кафе мужчина, представившийся сотрудником полиции, нецензурно выражался в её адрес и толкнул её.

При проверке выяснилось, что дебоширом был участковый уполномоченный Кировского района города Астрахани. После проверки его уволили «за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».