Взрыв прогремел 9 января на территории нефтеперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка», расположенного на улице Заводская, 11. После взрыва огонь распространился на территорию в 200 квадратных метров, позднее территория возгорания расширилась до 1000 квадратных метров.

Как сообщили очевидцы, от взрыва в жилых домах тряслись стёкла окон. Из расположенного неподалёку ТЦ «Ярмарка» эвакуировали посетителей

Обложка. Пожарные. Иван Шилов © ИА REGNUM