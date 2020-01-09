9 Января
 
18:44

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе не угрожает жителям Ухты, утверждает администрация города.

«В непосредственной близости от завода временно ограниченно движение транспорта», — сообщает мэрия.

18:28

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка». Фото: 11.mchs.gov.ru

18:27

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил о том, что причиной пожара на НПЗ стал технологический взрыв.

18:23

Очевидцы сообщают о том, что на заводе в Ухте прогремел второй взрыв.

18:22

Представители МЧС РФ отправили на место происшествия пожарный поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там также отметили, что на месте пожара работают 78 человек и 18 единиц техники.

18:10

Возгорание было обнаружено на установке гидродепарафинизации дизельного топлива, пишет Комиинформ.

К тушению пожара на нефтепереабатывающем заводе в Ухте привлечены силы и средства РСЧС: 48 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 38 человек и 9 единиц техники.

18:06

В МЧС также заявили, что пожар тушат по третьему номеру сложности.

18:06

Площадь пожара на заводе в Коми выросла до 1000 квадратных метров.

18:05

В Коми горит нефтеперерабатывающий завод.

18:04

В МЧС подтвердили информацию о разрастании площади пожара до 1000 квадратных метров. Там также отметили, что в результате происшествия пострадал один человек.