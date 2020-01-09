Ульяновск, , 17:57 — REGNUM В Ульяновской области во время новогодних каникул сотрудниками Госавтоинспекции задержаны более сотни водителей в состоянии опьянения. Об этом сообщает МВД по региону.

По данным полиции, с 1 по 8 января 2020 года задержаны 112 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, в том числе десять — за повторное управление в пьяном виде.

Напомним, за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения водительских прав до двух лет и 30 тыс. рублей штрафа. За повторное задержание в нетрезвом виде или за повторный отказ от освидетельствования водителя могут привлечь к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 декабря по 8 января в Ульяновске в результате 18 пожаров двое человек погибли, двоих удалось спасти, в том числе ребёнка.

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