Москва, , 17:59 — REGNUM Московский зоопарк призвал жителей России сделать пожертвование для животных, страдающих от пожаров в Австралии. Призыв размещен 9 января на официальной странице зоопарка в Facebook.

Отмечается, что, по оценкам экспертов, в пожарах по всему континенту погибли уже более 1,2 миллиардов особей различных видов, в том числе эндемичных. Сгорело более 8,4 миллионов гектаров леса. Дым от пожаров уже достиг Бразилии.

«Пожар полностью или частично уничтожил естественную среду обитания коал, узконогих сумчатых мышей, буроголовых траурных какаду и других уникальных животных. Все они оказались под угрозой исчезновения, а оценить урон для численности каждого отдельного вида пока что не представляется возможным», — говорится в сообщении.

Чтобы помочь остановить пожары и спасти животных, пострадавших от пожаров, Московский зоопарк призывает сделать пожертвование. «Узнать о том, как сделать пожертвование, можно на сайте wires.org.au», — отметили в пресс-службе зоосада.

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