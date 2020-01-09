Москва, 9 января 2020, 17:59 — REGNUM Московский зоопарк призвал жителей России сделать пожертвование для животных, страдающих от пожаров в Австралии. Призыв размещен 9 января на официальной странице зоопарка в Facebook.
Отмечается, что, по оценкам экспертов, в пожарах по всему континенту погибли уже более 1,2 миллиардов особей различных видов, в том числе эндемичных. Сгорело более 8,4 миллионов гектаров леса. Дым от пожаров уже достиг Бразилии.
Чтобы помочь остановить пожары и спасти животных, пострадавших от пожаров, Московский зоопарк призывает сделать пожертвование. «Узнать о том, как сделать пожертвование, можно на сайте wires.org.au», — отметили в пресс-службе зоосада.
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