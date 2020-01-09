Ульяновск, , 17:48 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска зарегистрировано превышение ПДК формальдегида. Об этом сообщает администрация областного центра, отмечая, что в ближайшее время запланированы рейды.

8 января пунктом наблюдений за загрязнением окружающей среды, расположенным в Заволжском районе, в атмосферном воздухе в границах Нового города зафиксировано двукратное превышение предельно допустимой концентрации формальдегида.

Соответствующая информация передана в региональное минприроды. В мэрии отмечают, что в ближайшие совместно с представителями надзорных органов запланированы рейды по выявлению нарушителей природоохранного законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря 2019 года в ульяновском Заволжье в ходе рейда было обнаружено семь нарушений в сфере охраны воздуха. По результатам рейда был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ («Отсутствие пылегазоочистного оборудования») в отношении СТО и трёх мебельных производств.