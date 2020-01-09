Уфа, , 17:59 — REGNUM Проверку в связи с гибелью троих человек, отравившихся угарным газом в частном доме начали следователи в Башкирии. Об этом 9 января сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Тела двоих мужчин 42 и 47 лет и 35-летней женщины были обнаружены 6 января в частном жилом доме в городе Белорецке. У погибших были признаки отравления угарным газом.

По предварительным данным, причиной гибели людей стало скопление в доме угарного газа из-за неисправности дымохода газовой колонки. В настоящее время ведётся доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Следственно-оперативной группой совместно с сотрудниками МЧС и аварийно-газовой службы было осмотрено место происшествия и опрошены возможные очевидцы происшествия, а также родственники и близкие погибших. Назначен ряд необходимых экспертиз.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести случаях отравления в Алтайском крае за время праздничных выходных. Среди них зарегистрирован один случай отравления угарным газом.

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