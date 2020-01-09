Рязань, , 17:45 — REGNUM Тело рабочего обнаружено 9 января около одного из строительных гипермаркетов Рязани, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. По факту гибели человека проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, молодой человек занимался погрузкой деревянных балок в грузовой автомобиль. Он поскользнулся и упал с машины на землю. В это время из грузовика на него съехала одна из балок. От полученных травм скончался на месте происшествия.

Мужчина был 1995 года рождения, он гражданин Республики Узбекистан. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.