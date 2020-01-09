Воткинск, Удмуртия, , 17:31 — REGNUM В ночное время путём взлома в одну из пекарен Воткинска проникли злоумышленники. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Удмуртии.

Было похищено шесть ведёрок майонеза, кондитерские изделия, выпечка и денежные средства. Общий ущерб оценивается в 10 тыс. рублей.

Позднее полицейские установили и задержали подозреваемого, которым оказался 46-летний местный житель. Часть похищенного у него изъяли. Сейчас мужчина находится в ИВС.

«По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из продуктовых магазинов молодой человек набрал полную тележку упаковок сыра и пытался выйти, не заплатив. После просьбы сотрудников магазин оплатить товар он достал нож и стал угрожать, а затем скрылся. В МВД отметили, что сумма ущерба составила 4,7 тыс. рублей, подозреваемого поместили в СИЗО. Этот мужчина может получить за вооруженную кражу 10 лет лишения свободы.