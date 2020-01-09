Москва, , 17:40 — REGNUM Американскому финансисту Майклу Калви продлён срок содержания под домашним арестом. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О продлении домашнего ареста ходатайствовало следствие. Защита же просила суд отпустить Калви под залог в 25 млн рублей.

Отметим, что финансист обвиняется в растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный». Содержание под домашним арестом продлено до 13 февраля. Аналогичную меру пресечения до этой даты суд установил и для другого фигуранта дела, гражданина Франции Филлипа Дельпаля.

Читайте ранее в этом сюжете: Следствие попросило оставить Калви под домашним арестом