Великий Новгород, , 17:26 — REGNUM Вспышка норовирусной инфекции в новгородском оздоровительно-образовательном центре «Гверстянец» в Крестецком районе никак не связана с пищеблоком. Об этом «Новгородскому областному телевидению» заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по новгородской области Ирина Ивченко.

«Это вспышка так называемая, или групповой очаг в организованном коллективе. Он не связан ни в коем случае с пищеблоком данного учреждения, потому что ни у персонала, ни в смывах, ни в пробах возбудителя не было выявлено», — подчеркнула Ивченко.

По словам специалиста, инфекция была занесена в учреждение. Распространение заболевания она связала с несвоевременной изоляцией первого заболевшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в «Гверстянце» 15 человек 6 января пожаловались на ухудшение самочувствия. Медики выяснили, что это — норовирус. Зимняя смена в лагере, начавшаяся 3 января, тут же была расформирована, все дети отправлены по домам. Всего в лагере отдыхали 215 человек.

Проверку по факту вспышки заболеваемости проводит прокуратура.

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