Севастополь, , 17:26 — REGNUM Во время новогодних праздников в Севастополе выпал из окна младенец. Об этом во время аппаратного совещания городского правительства сообщил вице-губернатор города Александр Кулагин.

«У нас один несчастный случай — выпадение ребёнка из окна, год и восемь месяцев. Проводится проверка», — уточнил чиновник.

По его словам, ребёнок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, во время новогодних праздников житель Севастополя залез в трансформаторную подстанцию и погиб от удара током.

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