Севастополь, 9 января 2020, 17:26 — REGNUM Во время новогодних праздников в Севастополе выпал из окна младенец. Об этом во время аппаратного совещания городского правительства сообщил вице-губернатор города Александр Кулагин.
По его словам, ребёнок находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Как сообщало ИА REGNUM, во время новогодних праздников житель Севастополя залез в трансформаторную подстанцию и погиб от удара током.
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