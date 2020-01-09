Знаменск, , 17:18 — REGNUM В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 20-летнего солдата из Тульской области, который приходил срочную службу в городе Знаменске. Об этом сообщила газета «Хронометр» со ссылкой на родственницу погибшего.

По словам семьи, юноша заболел вирусной пневмонией и жаловался на своё состояние. В его части заразились и другие солдаты, однако она не была закрыта на карантин. Молодой человек скончался перед Новым годом от сердечно-лёгочной недостаточности.

Родственники погибшего обратились в правоохранительные органы и к президенту РФ с требованием наказать виновных в трагедии.