Нижний Новгород, , 16:59 — REGNUM Сообщивший о минировании отдела полиции житель Сарова по решению суда арестован по ходатайству следствия. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Уточняется, что ранее мужчина был неоднократно судим за преступления различной степени тяжести. За указанное преступление мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы.

ИА REGNUM напоминает, неизвестный позвонил на единый номер экстренных служб 112 в середине декабря прошлого года с сообщением о якобы минировании отдела полиции. При этом на месте происшествия никаких взрывных устройств обнаружено не было. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве»).