Москва, , 16:55 — REGNUM Гражданин Великобритании пострадал в результате нападения неизвестного в Москве. Об этом 9 января сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, накануне днём в одну из столичных больниц обратился 36-летний иностранец, заявивший, что его избил на улице неизвестный. Адрес, по которому произошёл инцидент, пострадавший назвать не смог.

Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лица и гематому под глазом. После оказания ему необходимой помощи он уехал из больницы.

Сообщается, что сотрудники полиции намеревались опросить пострадавшего, однако дверь в квартиру на улице Заречная, где он остановился, никто не открыл. По факту произошедшего в настоящее время проводится проверка.