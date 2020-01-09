деревня Талово, , 16:51 — REGNUM В Пермском крае участнику туристической группы, которая находилась на реке Колва у деревни Талово в Чердынском районе, потребовалась экстренная медицинская помощь. В спасении путешественника пришлось задействовать санавиацию, поскольку иным способом транспортировать больного мужчину не представлялось возможным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермской краевой службе спасения.

Туристическая группа состояла из семи человек. Туристы передвигалась на снегоходах. Путешественники обосновались в заброшенном доме. По данным «Эха Москвы в Перми», туристическая группа не была зарегистрирована в спасательных службах.

Информация об ухудшении состояния здоровья туриста поступила спасателям вечером 8 января. От Ныроба до Талово примерно 130 км, однако все дороги оказались занесены снегом. Утром 9 января на место ЧП вылетел вертолет санавиации. Мужчина доставлен в больницу Перми.