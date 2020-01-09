Нальчик, , 16:43 — REGNUM В Кабардино-Балкарии проводится проверка по факту трагического случая, произошедшего в горах во время новогодних каникул. В результате жесткой посадки погиб один из участников полета на параплане, другой — получил травмы и доставлен в больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел 4 января в селе селе Эльтюбю Чегемского района. В региональном управлении МЧС сообщили, что погибший — 19-летний житель Ставропольского края. С многочисленными переломами попал в больницу в Нальчике второй участник полета — пилот из Тольятти.

В настоящее время ведется установление всех обстоятельств произошедшего, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.