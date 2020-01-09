Выкса, Нижегородская область, , 16:51 — REGNUM Уголовное дело в связи с гибелью женщины при попытке сделать селфи на территории турбазы, возбуждено следователями в Нижегородской области. Об этом 9 января сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Несчастный случай произошёл 3 января на смотровой площадке турбазы в Выксунском районе, расположенной в посёлке Ближне-Песочное. По версии следствия, 37-летняя женщина решила сделать селфи, для чего подошла к деревянному ограждению и облокотилась на него. Ограждение сломалось и женщина упала с высоты около 2,5 метров.

От полученных травм женщина скончалась на месте. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям либо бездействию лиц, допустивших гибель потерпевшей.

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