Рига, , 16:36 — REGNUM Сегодня утром, 9 января, в Рижском районе Латвии было зафиксировано 40 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Об этом сообщает портал Diena. lv со ссылкой на данные государственной дорожной полиции.

По данным ведомства, это больше, чем обычно. Основной причиной столкновений стало обледенение дорог и неверно выбранный водителями скоростной режим.

Отмечается, что обработкой дорожного покрытия занимаются 76 единиц техники. С утра, в связи с обледенением, местами было затруднено движение по региональным дорогам в Курземе, Земгале и Видземе.