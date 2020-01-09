Астрахань, , 16:26 — REGNUM В Астрахани сотрудница компании оператора сотовой связи подозревается в нарушении тайны телефонных переговоров. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

По версии следствия, специалистка обслуживания продаж телекоммуникационной компании получила незаконный доступ к информации о звонках сотрудницы той же компании.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение тайны телефонных переговоров и иных сообщений». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.