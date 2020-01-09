Севастополь, 9 января 2020, 16:25 — REGNUM Во время новогодних праздников житель Севастополя залез в трансформаторную подстанцию и погиб от удара током. Об этом 9 января во время аппаратного совещания правительства города рассказал вице-губернатор Владимир Базаров.
По его словам, по предварительным данным, мужчина пытался украсть провода.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алуште возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого перед Новым годом обнаружили в городском фонтане.
Подробности: Крымчанин погиб в фонтане после драки