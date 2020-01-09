Севастополь, , 16:25 — REGNUM Во время новогодних праздников житель Севастополя залез в трансформаторную подстанцию и погиб от удара током. Об этом 9 января во время аппаратного совещания правительства города рассказал вице-губернатор Владимир Базаров.

«Человек зашёл в трансформаторную подстанцию в районе улицы Катерной и был поражён током. Это привело к отключению электроэнергии в районе», — отметил чиновник.

По его словам, по предварительным данным, мужчина пытался украсть провода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Алуште возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого перед Новым годом обнаружили в городском фонтане.

Подробности: Крымчанин погиб в фонтане после драки