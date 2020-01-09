Киев, , 16:09 — REGNUM Украинские специалисты рассматривают семь возможных причин авиакатастрофы самолёта «Международных авиалиний Украины» в Иране, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 9 января в комментарии «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент).

«Версий мы имеем семь — четыре в открытом доступе, три версии являются пока закрытыми. Окончательное решение мы сможем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые нужно в этом случае отработать», — рассказал он.

Данилов рассказал, что эксперты, работающие в Иране, участвовали в расследовании авиакатастрофы малайзийского Boeing, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Он также подчеркнул, что на данный момент окончательной версии нет.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский эксперт Юрий Романенко ранее заявил, что украинские СМИ получили установку «разгонять» версию того, что самолёт в Иране был якобы сбит из ручного ПЗРК или ЗРК «Тор» российского производства.

Читайте также: «Какие идиоты»: украинский эксперт о «разгоне» версии про российскую ракету