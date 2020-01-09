Порхов, Псковская область, 9 января 2020, 15:55 — REGNUM В Порховском районе Псковской области введён карантин в связи с новым очагом заболеваемости оспой овец и коз. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, больные животные были выявлены на территориихозяйства ООО «Наша ферма» в селе Подоклинье Дубровенской волости Порховского района.
Указом губернатора региона Михаила Ведерникова с 7 января здесь и радиусе десяти км от очага инфекции введён карантин. Ограничительные мероприятия продлятся 21 день.
В декабре 2019 года вспышка оспы овец и коз была зарегистрирована в ещё одном районе Псковской области — Пушкиногорском. Очаг заболеваемости находился на территории деревни Пошитни.
По данным комитета по ветеринарии, из 200 заболевших овец пало около сотни животных.
Оспа овец и коз (Variola ovium) — вирусное заболевание, относящееся к особо опасным. Животные болеют во все сезоны года, основные пути передачи — аэрогенный и алиментарный при контакте здоровых животных с больными. Болезнь может передаваться через инфицированные трупы, мясо, носовую слизь, шерсть, инвентарь, транспорт, корм, выдыхаемый больными животными воздух, молоко от инфицированных животных, а также кровососущими насекомыми и клещами.
Поставка вакцины против оспы овец была организована в регион за счёт средств федерального бюджета.
По информации Россельхознадзора, в декабре 2019 года в России насчитывалось 12 очагов оспы овец и коз.