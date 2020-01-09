Порхов, Псковская область, , 15:55 — REGNUM В Порховском районе Псковской области введён карантин в связи с новым очагом заболеваемости оспой овец и коз. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, больные животные были выявлены на территориихозяйства ООО «Наша ферма» в селе Подоклинье Дубровенской волости Порховского района.

Указом губернатора региона Михаила Ведерникова с 7 января здесь и радиусе десяти км от очага инфекции введён карантин. Ограничительные мероприятия продлятся 21 день.

В декабре 2019 года вспышка оспы овец и коз была зарегистрирована в ещё одном районе Псковской области — Пушкиногорском. Очаг заболеваемости находился на территории деревни Пошитни.

По данным комитета по ветеринарии, из 200 заболевших овец пало около сотни животных.

Поставка вакцины против оспы овец была организована в регион за счёт средств федерального бюджета.

По информации Россельхознадзора, в декабре 2019 года в России насчитывалось 12 очагов оспы овец и коз.