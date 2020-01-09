Астрахань, , 15:54 — REGNUM В Астрахани в отношении бухгалтера фирмы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области

По версии следствия, женщина подделала товарные накладные и платежные поручения от имени индивидуального предпринимателя, по которым в фирму, в которой она работала, ИП якобы поставил товары. Затем она похитила более 560 тысяч рублей по фиктивным документам.

Полученными деньгами бухгалтер распорядилась по своему усмотрению. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.