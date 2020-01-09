Воронеж, , 15:51 — REGNUM Два человека погибли в результате двух дорожно-транспортных происшествий в Воронежской области 9 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Так, в Аннинском районе на 331 км автодороги Р-22 «Каспий», около 07:10, 31-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», столкнулся с двигавшимся на встречу автомобилем Fiat Ducato. В результате водитель отечественного автомобиля скончался на месте аварии, второй водитель госпитализирован с травмами. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Вторая крупная авария произошла около 11:05 в селе Хреновое Бобровского района. По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ-390 995, при обгоне автомобиля ГАЗ — 2705, врезался в двигавшуюся на встречу Audi A4, а затем боком задел и ГАЗ — 2705. В результате водитель автомобиля УАЗ скончался на месте происшествия. Ещё три человека — пассажир УАЗ, водитель и пассажир Audi — получили ранения и были госпитализированы.

«По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия», — уточнили в ГУ МВД по региону.