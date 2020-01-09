Лаишевский район, Татария, , 15:43 — REGNUM Двое пострадавших в аварии 8 января в Лаишевском районе Татарии от полученных травм скончались после госпитализации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД.

После лобового столкновения автомобилей были госпитализированы водители, а также четверо пассажиров одного автомобиля и женщина, находившаяся в другом автомобиле. В результате уже в больнице позднее скончались 23-летняя девушка и 53-летняя женщина.

ИА REGNUM напоминает, авария произошла накануне на 39 км автодороги Казань — Оренбург. По предварительным данным, один из водителей не убедился в безопасности маневра перед совершением обгона и совершил столкновения. Второй автомобиль после столкновения съехал в кювет. В одном автомобиле находился водитель и 53-летняя пассажирка, в другом, который оказался в кювете — водитель и четверо пассажиров.