Уфа, , 15:45 — REGNUM Подозреваемые в 16 тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, которые были совершены в новогодние каникулы, задержаны в Башкирии. Об этом 9 января сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, за первые восемь дней Нового года стражи порядка возбудили восемь уголовных дел по признакам убийства, четыре уголовных дела по признакам ч. 4 ст. 111 УК РФ, одно уголовное дело по признакам изнасилования и одно уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование, совершенное группой лиц).

Отмечается, что все подозреваемые в совершении данных преступлений установлены и задержаны стражами порядка.

В настоящее время решается вопрос об избрании каждому фигуранту дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

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