Нижний Новгород, , 15:34 — REGNUM По факту гибели 37-летней женины на турбазе в поселке Ближне-Песочное возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, 3 января женщина подошла к деревянному ограждению на турбазе и облокотилась на него. Ограждение сломалось, и женщина упала с высоты 2,5 метра. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям лиц, допустивших смерть отдыхающей.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на турбазе ForRest house в Городецком районе произошел в ночь на 2 ноября 2018 года. В здании в момент трагедии находилось 16 человек, из которых 14 детей. Во время пожара в трехэтажном деревянном корпусе спавший на последнем этаже ребенок не смог самостоятельно выбраться и погиб.