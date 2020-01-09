Москва, , 15:29 — REGNUM В настоящее время в Иране может находиться до нескольких десятков туристов из России. Такие данные представили эксперты туроператорских компаний, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

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В АТОР уточнили, что преимущественно это самостоятельные туристы или путешествующие в составе корпоративных мини-групп.

В новогодние каникулы их число достигало 100 человек, но подавляющее большинство уже вернулись в Россию. Поэтому в настоящий момент на территории Ирана могут находиться не более 30−40 российских туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января 2020 года Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям в целях безопасности воздержаться от полётов над Ираном и Ираком, Персидским и Оманским заливами.

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