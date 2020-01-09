Новороссийск, Краснодарский край, , 15:29 — REGNUM Капитан теплохода, пришвартованного в Новоророссийске, скоропостижно скончался 8 января. Следственными органами начата доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Как предварительно установлено, теплоход «Оттилия» 8 января был пришвартован у причала «порт» в Новороссийске. Днём 70-летний капитан судна почувствовал себя нехорошо, ему вызвали скорую помощь. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, спасти мужчину не удалось, он скончался в своей каюте.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, в конце декабря в Ростове-на-Дону на судоремонтном заводе «Моряк» скончался вахтенный помощник капитана.