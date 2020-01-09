Уфа, , 15:27 — REGNUM Обстоятельства смерти мужчины во время катания на тюбинге устанавливают следователи в Уфе. Об этом 9 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ Башкирии.

По предварительной версии, 7 января 65-летний житель Уфы, катаясь со своей 7-летней внучкой на тюбинге рядом с ул. Менделеева, потерял сознание и въехал в дерево. Мужчина скончался на месте происшествия. Девочке была оказана медицинская помощь, ее уже отпустили домой.

Сообщается, что в настоящее время следователи проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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