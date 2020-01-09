Брюссель, , 15:24 — REGNUM В канцелярию ряда министерств региона Валлонии в Бельгии поступили анонимные письма с подозрительным белым порошком, передает 9 января RTBF.

Отмечается, что конверты получили несколько министерств в городах Намюр и Жамб. Специалисты изолировали здания и сотрудников и начали проводить процедуру выявления сибирской язвы.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2019 года около 400 человек были эвакуированы из здания Окружного суда в польском городе Катовице после обнаружения посылки с белым порошком, к которой прилагалось письмо с угрозами.

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