Москва, , 15:21 — REGNUM В Москве эвакуировали торговые центры «Океания», «ФилиГрад». Об этом 9 января сообщил Telegram-канал «Московские новости» со ссылкой на очевидцев.

Обстоятельства и причины эвакуации пока не известны. Вероятно, эвакуация связана с волной ложных «минирований», которая возобновилась в Москве и Санкт-Петербурге после новогодних праздников.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали учебные заведения и суды, а также храм Христа Спасителя.

Читайте ранее в этом сюжете: Храм Христа Спасителя в Москве «заминировали» неизвестные – источник

Читайте развитие сюжета: Московские школы эвакуировали из-за угрозы взрыва