Сухум, , 15:15 — REGNUM Протестующие смогли прорваться внутрь здания администрации президента Абхазии 9 января. Видеокадры с места событий абхазская журналистка Низфа Аршба публикует на своей странице в соцсети Facebook.

На кадрах видео видно, что толпа ходит по коридору здания. Двери некоторых кабинетов открыты, на полу валяются листы бумаги. Часть коридора забаррикадирована офисной мебелью.

Аршба отмечает, что милиция находится рядом со зданием, но не предпринимает попыток помешать штурмующим.

Как передавало ИА REGNUM, штурм администрации президента Абхазии начался 9 января. Протестующие пришли к зданию после решения Верховного суда, который отказался признать президентские выборы, прошедшие сентябре 2019 года, недействительными.

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