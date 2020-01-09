Дамаск, , 15:18 — REGNUM В результате взрыва заминированного автомобиля на севере Сирии погибли не менее семи турецких военных. Об этом 9 января сообщает телеканал Al Hadath.

По информации телеканала, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в южном направлении от города Рас-Аль-Хасаке, в северо-восточной провинции Сирии Эль-Хасака.

Также сообщается, что инцидент случился во время патрулирования турецкими военнослужащими дороги в деревенской местности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат иракского парламента Джаван Рожбаяни негативно оценил приостановку спецопераций против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) коалицией, возглавляемой США.