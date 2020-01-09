Кызыл, , 15:00 — REGNUM С первого по восьмое января 2020 года Тува «потеряла» четырёх учителей. Об этом заявил зампред правительства республики Александр Щур на аппаратном совещании, не став сообщать подробности, сославшись на «понятные причины».

Чиновник отметил лишь, что причины их ухода из жизни были различными.

«По факту потери четырёх педагогов проводятся соответствующие проверки», — отметил он, добавив, что реакция министерства образования была чёткой.

Кроме того, по его словам, количество преступлений удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Бурятии на новогодних каникулах шесть человек погибли в результате пожаров. Ещё семеро получила травмы различной степени тяжести.

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