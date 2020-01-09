Покачи, Югра, , 14:52 — REGNUM В школе города Покачи (ХМАО) 9 января эвакуировали 850 детей в связи с ложным срабатыванием пожарной сигнализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО.

Сигнал автоматической противопожарной системы поступил в 09:25 по местному времени (07:25 мск). В школу №4 по ул. Ленина в Покачах был направлен дежурный караул, через три минуты прибыли расчёты пожарных.

Было установлено ложное срабатывание сигнализации. Учебный процесс восстановлен.