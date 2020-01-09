Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM Нежелание пешеходов соблюдать Правила дорожного движения и переходить дорогу в отведённых для этого местах — одна из основная причин наездов автомобилей на пешеходов в период новогодних праздников в Петербурге. Об этом 9 января рассказала руководитель отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Татьяна Суслова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Автомобильный поток Дарья Драй © ИА REGNUM

Региональное управление ГИБДД проанализировало статистику дорожно-транспортных происшествий в Петербурге и Ленобласти за новогодние каникулы 2020 года и выяснило, что из 48 случаев наездов на пешеходов половина произошла по вине пеших участников дорожного движения.

«Пешеходы предпочитали переходить проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, но в зоне его видимости, не доходя 5−10 метров до него», — пояснила Суслова.

В управлении ГИБДД отметили, что бесснежная зима и короткий световой день, недостаток солнца и отсутствие культуры ношения световозращателей пешеходами усугубили дорожную ситуацию в городе.

«Небольшой световозвращатель повышает видимость человека на дорогах в три-четыре раза», — отметила Суслова.

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Как сообщалось, за новогодние каникулы в ДТП в Петербурге погибли 13 человек. Из них трое — несовершеннолетние пешеходы. Наибольший резонанс вызвала гибель юноши и девушки на проспекте Мориса Тореза в Выборгском районе Петербурга.

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