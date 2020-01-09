Москва, , 14:38 — REGNUM Разведки в основном существуют не для публичных заявлений, а для того, чтобы добывать информацию. При этом чем шире эта информация становится известна, тем меньше её ценность для властей, в интересах которых работает разведка, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя предварительную версию авиакатастрофы украинского Boeing 737 в Иране.

«В свете того, что в данном случае выступила разведка канадская, определенно, не самая информированная о ситуации в Иране, степень доверия к этому заявлению вряд ли может быть высокой. Тем более, что сам ракетный удар западные спецслужбы, определенно, прохлопали, и даже если получили о нем информацию, то от властей Ирака. Это заявление, видимо, носит пропагандистский характер.

Определенно, версия о технической неисправности сейчас Западу удобна. Ведь даже если предположить, что самолёт сбили иранские ПВО, косвенная вина за это ложится и на США, развязавшие конфликт и не предупредившие своих союзников о нежелательности полетов.

А с учетом того, что американцы пытаются спустить конфликт на тормозах, обвинения в адрес Ирана им сейчас не очень нужны. Да и трудно поверить, что иранские ПВО восприняли как угрозу гражданский самолет с транспондером, взлетевший из Тегерана и двигавшийся по восходящей траектории по направлению к границе.

То, что заявление сделано устами канадцев, может быть следствием того, что в США возможность обвинить Иран пока полностью не исключают, или того, что они боятся предъявления обвинений в их вине (например, сбить самолет мог барражировавший неподалеку американский БПЛА «Хищник». Ирану намекают, мол, соглашайтесь на версию технической неисправности и замнём эту тему», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране могла стать техническая неисправность воздушного судна, сообщает Reuters со ссылкой на источник в канадских службах безопасности.

Читайте также: Западные спецслужбы назвали предварительную версию авиакатастрофы в Иране