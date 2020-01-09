Дмитров , Московская область, 9 января 2020, 14:46 — REGNUM В подмосковном Дмитрове пресекли попытку устроить свалку строительных отходов и ТКО недалеко от закрытого ранее полигона «Непеино». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области.
Как заявил начальник ведомства Олег Баженов, в ночь на 7 января мобильный экипаж инспекторов Госадмтехнадзора и сотрудников Минэкологии региона на участке Дмитровского шоссе остановил Камаз, с которого пытались сбросить отходы общим объемом порядка 20 кубометров. На место происшествия был вызван отряд местной полиции.
В Госадмтехнадзоре напомнили, что мусорный полигон «Непеино» закрыт с конца 2019 года.