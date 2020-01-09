Белгород, , 14:35 — REGNUM Подозреваемого в незаконной рубке сосен задержали полицейские города Старый Оскол Белгородской области, сообщили 9 января в пресс-службе регионального УМВД. Мужчина уничтожил 22 дерева.

50-летний браконьер вырубил сосны в селе Незнамово. По предварительным данным, ущерб, причинённый администрации округа, оценивается в более чем 180 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За особо крупный размер вырубки лесных насаждений он может лишиться свободы на срок до семи лет.