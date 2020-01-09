Анкара, , 14:29 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали 13, 5 тонн незаконно добытых мидий, об этом 9 января сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты, морепродукты были незаконно выловлены в Мраморном море в районе Тузла.

Всего было конфисковано около 500 мешков мидий, водитель грузовика, в котором был обнаружен груз, отделался штрафом в размере $850.

Конфискованные мидии, пойманные без соответствующего сертификата, должны быть выброшены обратно в море.

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