Санкт-Петербург, , 14:23 — REGNUM За первые восемь дней нового 2020 года в городе на Неве было зафиксировано 1700 ДТП, что на 500 меньше, чем за такой же период в прошлом году. Об этом 22%-ном сокращении и его причинах рассказала 9 января руководитель отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти Татьяна Суслова, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным полиции, в дорожно-транспортную статистику внесла свои положительные коррективы необычайно теплая и бесснежная погода начала января. Отсутствие снега и льда благотворно сказалось на дорожной ситуации.

По данным регионального управления ГИБДД, за минувшие праздники произошли 1700 ДТП, что на 500 меньше чем в прошлом году. В результате 102 дорожно-транспортных происшествий получили травмы на 16 человек меньше, чем в аналогичный период 2019 года, однако погибших в 2020 году оказалось больше на семь человек — погибли 13 человек. Участников ДТП также в этом году меньше, 130 человек, что на 34 меньше чем в 2019 году.

«За минувшие праздники на дорогах погибли трое несовершеннолетних. Это пешеходы, которые погибли под колёсами автомобилей по вине водителей транспортных средств», — отметила Суслова.

Минувшие праздники показали, что больше половины наездов на пешеходов пришлись на 31 декабря, 1, 7 января. В эти же дни отмечен пик серьёзных травм, полученных во время ДТП.

«В прошлом году такой динамики мы не наблюдали», — отметила спикер.

Также за восемь дней нового года более 5,5 тысяч водителей были привлечены к административной ответственности, при это около 100 человек управляли автомобилем в состоянии опьянения, а более 60 отказались от прохождения медосвидетельствования. Помимо этого, более 700 пешеходов привлекались к административной ответственности за переход улиц в неположенном месте.

«Чаще всего серьёзные ДТП происходили из-за нарушения водителями очередности проезда перекрёстков, несоблюдения водителями правила проезда пешеходных переходов, не предоставления преимущества движения пешеходам и несоответствия выбранной скорости дорожным условиям», — пояснила Татьяна Суслова.

По этой же причине произошло трагическое ДТП 7 января в Выборгском районе Петербурга. На пешеходном переходе водитель сбил двух переходящих дорогу подростков, в результате чего, молодой человек от полученных травм погиб на месте, а его спутница, несмотря на оказанную медицинскую помощь, в больнице.

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С 31 декабря по 8 января ежесуточно на улицах дежурили порядка 200 инспекторов ДПС, которые обеспечивали безопасность во время массовых праздничных мероприятиях.

Как сообщалось, за восемь первых дней 2020 года петербургские спасатели потушили 225 пожаров, в которых шесть человек погибли и 153 были спасены. Количество пожаров также уменьшилось в связи с погодой, объяснили представители ГУ МЧС по региону.

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