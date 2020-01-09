Сухум, 9 января 2020, 14:17 — REGNUM Толпа протестующих пытается штурмом прорваться в здание администрации президента Абхазии. Видеотрансляцию с места событий начал вести 9 января абхазская журналистка Низфа Аршба на своей странице в соцсети Facebook.
За время трансляции протестующие выломали входные двери в здание и стали пытаться пройти внутрь.
Сообщается, что протест вызван решением Верховного суда, который утром 9 января рассмотрел кассационную жалобу бывшего кандидата в президенты Абхазии, проигравшего в сентябре 2019 года выборы действующему главе республики Раулю Хаджимба. Суд не принял доводы истца.
«Ребят не бейте, они вынуждены исполнять свою работу, они тоже наши», — прокомментировал трансляцию пользователь Kora Lights Brightly.
«Президент не хочет выйти к народу?», — написала Наала Картозиа.
Пока охрана продолжает удерживать толпу на улице.