Москва, , 14:11 — REGNUM Пять автомобилей столкнулись на 34-м километре Московской кольцевой автодороги, сообщает 9 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника издания, один человек оказался зажатым в автомобиле. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один человек пострадал в результате столкновения двух грузовых автомобилей на Московской кольцевой автодороге на юго-востоке Москвы.

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