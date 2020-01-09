Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Анонимное сообщение о возможном взрыве поступило в Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили 9 января в пресс-службе музея.

«Идет проверка сообщения», — сказали в музее РИА Новости.

Другие подробности об инциденте неизвестны. Местные издания уточняют, что Эрмитаж эвакуировать не стали, но ограничили вход для новых посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января неизвестные также сообщили об угрозе терактов в десяти районных судах Петербурга. Кроме того, поступили сообщения о «минировании» аэропорта, ряда супермаркетов и родильных домов.

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