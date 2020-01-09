Майкоп, , 14:27 — REGNUM Сразу два несчастных случая произошли с туристами на высокогорном плато Лагонаки в Адыгее в течение десяти дней. Три человека сорвались в обрыв при попытке сделать селфи, двое из них разбились насмерть, пишет интернет-портал «Кубанские новости».

Днем 6 января 29-летняя туристка из Воронежа делала селфи на панорамной точке Азишской пещеры. По словам начальника Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России Дмитрия Голубева, в какой-то момент девушка сорвалась с высоты 50 метров в обрыв. От полученных травм она скончалась на месте.

До этого, 28 декабря, в районе Азишской пещеры с обрыва сорвалась молодая пара из Краснодара. Выжил только молодой человек, девушка получила тяжелые травмы и погибла.