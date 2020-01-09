Санкт-Петербург, , 13:56 — REGNUM Водителю автомобиля, сбившему насмерть двоих подростков в Петербурге, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Случившееся он объясняет тем, что «отвлёкся». Расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП продолжается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 9 января начальник 5-го отдела Управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Татьяна Суслова.

Напомним, юношу и девушку сбил автомобиль Kia Rio в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 7 января в 17:40 мск у дома 9 по проспекту Мориса Тореза в Выборгском районе Петербурга. За рулем иномарки находился трезвый мужчина 1982 года рождения. После наезда 15-летний молодой человек скончался на месте ДТП, а 16-летняя девушка — в больнице.

«Выясняются обстоятельства и причины, по которым водитель не затормозил перед пешеходным переходом», — отметила представитель ГИБДД. По ее словам, водитель заявил, что в этот момент «отвлёкся». Для установления полной картины трагедии будут изучаться записи камер видеонаблюдения и показания свидетелей.

Суслова отметила, что ДТП произошло на освещенном участке дороги, пешеходный переход в этом месте оборудован всеми необходимыми предупреждающими знаками. «Дети переходили, удостоверившись, что их пропустили», — добавила она. Однако действия водителя привели к ДТП.

Водитель в 2019 году более 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в основном, за нарушения скоростного режима, фиксируемые в автоматическом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, Главное следственное управление ГУ МВД России возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». За это грозит до семи лет лишения свободы.

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