Бейрут, , 13:41 — REGNUM Власти Ливана после допроса бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона запретили ему выезд из страны. Об этом 9 января сообщает Reuters.

Карлоса Гона вызвал на допрос генеральный прокурор Ливии Гассан Увейдат. Допрос был связан с обвинениями, которые были предъявлены Гону в Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, Карлос Гон был арестован в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в неуплате налогов на сумму более $80 млн. В конце декабря прошлого года он сумел сбежать в Ливан.

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