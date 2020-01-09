Ковров, Владимирская область, , 13:35 — REGNUM В Ковровском районе Владимирской области в деревне Ручей зафиксирован лабораторно подтверждённый случай бешенства животных, сообщил портал «Ковровские вести».

Лабораторные исследования подтвердили, что домашняя собака, усыплённая хозяевами из-за агрессивного поведения, являлась носителем вируса бешенства. Симптомы появились у неё в середине декабря: дезориентация, кашель, рвота и неадекватное поведение. Почти сразу собака начала проявлять агрессию по отношению к другим домашним животным и набросилась на ребёнка владельцев.

Хозяева не прививали собаку от бешенства. Информации о пути заражения также пока нет. В Коврове владельцам домашних животных предлагают бесплатно вакцинировать питомцев от бешенства.