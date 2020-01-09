Чебоксары, , 13:34 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор 25-летнему горожанину, которого обвинили в убийстве матери: женщине было нанесено более 60 ударов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

По данным следствия, 18 сентября 2019 года обвиняемый в ходе ссоры со своей 53-летней матерью ударил её по голове, шее и другим частям тела — всего нанесено не менее 65 ударов руками и ногами. Также правоохранители установили, что женщину ударили пылесосом, которые от полученного удара раскололся на части.

В результате полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. По данным следствия, на момент совершения преступления горожанин был пьян.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания чебоксарца невменяемым не установлено. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»). Решением Ленинского районного суда Чебоксар ему назначено семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ибресинском районе Чувашии вынесен приговор в отношении 30-летнего мужчина, которого обвиняют в серии преступлений, в том числе тяжких. Жертвой стала женщина, которую сначала ограбили, а затем жестоко убили. Суд назначил 17 лет лишения свободы.

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